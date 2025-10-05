Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп отругал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за излишний скептицизм в вопросе сделки с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

© Global look

По данным портала, в пятницу, 3 октября, представители движения ответили согласием на мирную сделку. На фоне этого американский лидер позвонил главе кабмина, чтобы поделиться хорошими новостями.

«Биби [прозвище Нетаньяху в США] сказал Трампу, что праздновать нечего и что это [согласие лидеров ХАМАС] ничего не значит», — отметил источник.

В ответ на слова премьера американский лидер позволил себе резкие выражения, уточнил собеседник портала.

«Я не понимаю, почему вы всегда так [чертовски негативно] настроены. Это победа. Примите это», — ответил Трамп главе кабмина.

Ранее Нетаньяху сообщил, что принимает «полноценный план» Трампа по завершению войны в Газе. Глава правительства заметил, что если ХАМАС отвергнет этот план или согласится с ним только для видимости, «Израиль сам доведёт дело до конца».