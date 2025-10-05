В Риме десятки полицейских пострадали в столкновениях на акции

В Риме, во время субботней манифестации в поддержку Палестины, в столкновениях пострадали свыше 40 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление.

© Газета.Ru

В заявлении говорится, что 35 полицейских, 3 гвардейца финансовой полиции, 2 карабинера и 1 сотрудник пенитенциарной полиции нуждались в медицинской помощи после агрессивных действий экстремистов, участвовавших в марше в поддержку Палестины.

По оценкам полиции, в шествии в поддержку Палестины и «Флотилии стойкости», прошедшем по улицам Рима, приняли участие около 250 тыс. человек. Организаторы акции заявили о миллионе участников.

Вечером 4 октября группа радикалов, отделившись от основной демонстрации, вступила в конфликт с полицией. Протестующие пытались пройти в центр города через улицу, ведущую к базилике Санта-Мария-Маджоре, но были остановлены полицейским кордоном. Полиция применила водометы и дубинки против протестующих. Радикалы соорудили баррикады из мусорных контейнеров и забрасывали полицейских петардами и бутылками. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Во время столкновений были повреждены фасад супермаркета и подожжена полицейская машина.

Полиция сообщила, что были установлены личности 262 участников столкновений, 12 задержаны, а двое взяты под стражу.