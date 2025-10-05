В Турции назвали ключевую проблему в конфликте на Украине

Вопрос контроля над территорией ДНР является главным препятствием при разрешении украинского кризиса. Об этом в интервью TRT Haber заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Фидан напомнил, что на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обсуждались чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона четко изложила господину Трампу свои условия по прекращению огня. Позже Трамп обсудил это с Зеленским, но последний данные условия отверг.

По словам Фидана, «обе стороны сейчас повышают планку, столкновения становятся все более интенсивными».

Турецкий министр отметил, что после Аляски стало «понятно, в чем состоит проблема».

«Часть Донбасса россияне еще не забрали обратно, это 25-30%. Что здесь будет? Русские хотят весь регион. Украинцы говорят: «Это место важно для нас. Мы не уступим его без боя». Россияне также говорят: «Мы будем продолжать бороться, чего бы это ни стоило. Но заняв эту территорию, мы двинемся дальше, и вы потеряете другие регионы», — сказал Фидан.

Он добавил, что «необходимо свести эти аргументы воедино», и найти решения, «которые сблизят обе стороны».