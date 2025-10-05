Объяснен провал стратегии США по изоляции России

Политика Трампа в отношении КНР и РФ потерпела неудачу. Москва и Пекин сближаются все больше. Об этом говорится в аналитической статье Foreign Policy.

Обозреватель издания Кит Джонсон пишет, что после антироссийских санкций Запада «дружба Пекина и Москвы закрепилась на десятилетия вперед».

По его словам, Вашингтон вначале пытался дипломатически лавировать, чтобы разделить две страны. Однако эта стратегия полностью провалилась после того как США не стали вводить вторичные санкции против Пекина. Теперь российско-китайская ось становится только прочнее.

Это, несомненно, влияет на энергетические рынки и систему международных отношений, отмечает Джонсон.

Так, с начала осени Китай принимает в порту грузы сжиженного природного газа (СПГ) из России. Они осуществляются в рамках российского проекта «Арктик СПГ—2».

«Аналитики считают, что данные закупки выступают пробным шаром с целью понять, насколько США готовы ввести вторичные санкции», — пишет автор.

Предполагается, что следующей весной Россия задействует больше танкеров ледового класса и поставки станут регулярными. Кроме того, имеются договоренности о строительстве новых трубопроводов из РФ в КНР. Причем торговать страны намерены в рублях и юанях.

В Пекине уверены, что в противостоянии с США карты у них на руках, поскольку Трамп анонсировал торговое соглашение. Таким образом, планы Трампа о влиянии на Китай через сближение с Россией потерпели крах. Чем дальше, тем больше россияне и китайцы поддерживают друг друга.