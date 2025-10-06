FT: Макрон язвительно раскритиковал инициативу фон дер Ляйен о «стене дронов»
Президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и её инициативу о постройке «стены дронов».
«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Всё гораздо сложнее и изощреннее», — цитирует политика британская газета Financial Times.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц также резко раскритиковал финансирование «стены дронов» из фондов Евросоюза.
Политолог, обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко между тем выразил мнение, что обсуждение «стены дронов» показало раскол в якобы едином европейском пространстве.