На Украине военкомы «мобилизовали» сиамского кота

В частном секторе Житомира сотрудники ТЦК (украинского военкомата) похитили понравившегося им породистого кота, принадлежащего местной жительнице. Об этом сообщает издание «Страна», публикующее видео инцидента.

На кадрах видно, как из гражданского автомобиля выходят двое мужчин в военной форме, заинтересовавшись красивым сиамским котом. Животное не сразу доверилось незнакомцам, и военкомам пришлось за ним побегать. Очутившись на скамейке у дома, кот успокоился и позволил взять себя на руки. После этого похитители отнесли его в машину и торопливо уехали.

«По украинским пабликам расходится видео, на котором видно как военные (пишут, что это сотрудники ТЦК) забирают кота с улицы и уезжают с ним на машине», — сообщает «Страна».

Издание отмечает, что непонятно, зачем военкомам понадобился кот.

В соцсетях пишут, что хозяйка долго искала его, и в итоге увидела в интернете видео с насильственной «мобилизацией» питомца. Женщина написала заявление о краже в полицию.