Израиль депортировал 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости»

Власти Израиля отправили в Испанию еще 29 человек, задержанных при перехвате флотилии «Сумуд» , передает Reuters со ссылкой на израильский МИД.

© Global Sumud Flotilla

В ведомстве отметили, что среди депортированных не только испанцы, но и граждане Португалии и Нидерландов.

Как уточняет Reuters, Израиль уже выслал как минимум 170 из более чем 450 задержанных активистов. Правительство страны обвинили в жестоком обращении с ними, в том числе в том, что людям отказывали в доступе к адвокатам. МИД Израиля это отвергает.

«Все законные права задержанных были полностью соблюдены, им был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам. Им не было отказано в доступе к адвокату, и, конечно же, к ним не применялась физическая сила», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.