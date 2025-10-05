В НАТО действует запрет на шутки о Трампе

Запрет на шутки над президентом США Дональдом Трампом был введен на фоне жестких высказываний американского лидера об альянсе, угроз с его стороны, рассказал в статье для The Guardian экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший глава альянса отметил, что в ходе предвыборной кампании 2017 года Трамп неоднократно резко высказывался об организации. В частности, в телевизионном интервью в конце марта он сказал, что «НАТО устарело».

Столтенберг отметил, что хотел как можно быстрее установить с Трампом хорошие рабочие отношения, надеялся заставить его изменить отношение к альянсу на более позитивное.

В связи с этим, заметил бывший глава НАТО, он потребовал ввести жесткую дисциплину в альянсе.

«Я дал понять, что раздраженные стоны на внутренних совещаниях неприемлемы. Не должно быть никакого закатывания глаз при виде твитов Трампа или его публичных выступлений; никакого издевательского смеха над видео; никаких шуток по поводу игры в гольф или его манер», — пояснил Столтенберг.

По его мнению, информация о шутках могла попасть к президенту США. Это, уточнил он, могло бы привести к катастрофе, в частности, выходу Соединенных Штатов из альянса.

Экс-глава блока отметил, что в ходе разговоров с Трампом соглашался с ним во всем, одобрял любые кандидатуры на ключевые посты словами «хороший выбор».