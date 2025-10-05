Три государства Европы пытаются устроить в Сербии «цветную революцию», чтобы дестабилизировать и расчленить ее. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, сообщает ТАСС.

Додик заявил, что Сербию хотят ослабить с помощью цветной революции. За этим стоят Британия, Франция и Германия.

«Цель заключается не только в том, чтобы дестабилизировать страну, но и фактически расчленить ее, что, разумеется, ослабило бы и силу сербского народа на Балканах», — сказал Додик.

По его словам, используются определенные структуры, называющие себя «неправительственными», но на деле управляемые из-за рубежа. В их деятельности участвует немало людей. По сути, они выступают против Сербии и лишают выборный процесс всякого смысла, пытаясь навязать волю меньшинства большинству.

Додик подчеркнул, что президента Вучича и его политику поддерживает большинство сербов. При этом «то, что не удалось реализовать в Сербии, пытаются осуществить в Республике Сербской».

«Через навязанные внеправовые, неконституционные суды инициирован процесс против президента Республики Сербской, и это делается для дестабилизации положения у нас», — сказал политик.

Он добавил, что недружественным странам и структурам не удастся добиться своих целей.