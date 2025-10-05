Стало известно, как Меркель рассмеялась в ответ на требование Трампа

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассмеялась при обсуждении оборонных расходов во время беседы с президентом США Дональдом Трампом, рассказал в статье для The Guardian экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший глава НАТО сообщил, что отношения альянса с американским лидером в 2017-2021 годах (во время его первого срока) складывались очень тяжело — политик постоянно требовал повысить расходы на НАТО, шантажировал страны-члены организации выходом США из блока.

Столтенберг рассказал, как Трамп едва не развалил НАТО

По его словам, один из первых неприятных разговоров состоялся летом 2018 года, перед крупным саммитом альянса: Трамп позвонил ему и пожаловался на Меркель.

«Я сказал: «Анжела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%». Она ответила: «Может быть, в 2030 году» — и рассмеялась, говоря это. Она рассмеялась!» — процитировал президента США Столтенберг.

Экс-генсек заметил, что после этих слов Трамп сообщил, что США практически в одиночку несут бремя финансирования альянса и пообещал, что в дальнейшем расходы Вашингтона на оборону будут составлять не более 1% — Соединенные Штаты будут платить столько же, сколько и Германия.