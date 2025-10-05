Столтенберг: Трамп из-за России оставил Исландию в НАТО

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО ради возможности отслеживать российские подлодки.

Об этом написал в автобиографии «На моём дежурстве: руководство НАТО во время войны» экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На фрагмент книги обратило внимание издание The Guardian.

По словам Столтенберга, Трампа беспокоило, что только пять государств НАТО тратят на оборону не меньше 2% ВВП. Особенно остро стоял вопрос Исландии, у которой нет своих вооружённых сил.

«Джим Мэттис (глава МО США в 2017—2019 годах. — RT) пришёл мне на помощь, объяснив, насколько важны базы НАТО для подлодок, кораблей и самолётов альянса: «Господин президент, они пригодятся, если вы хотите отслеживать российские подлодки», — написал Столтенберг.

После этого Трамп понял, насколько важна Исландия для НАТО.

Также в книге Столтенберг рассказал, что призывал Владимира Зеленского пойти на уступки территорий по примеру Финляндии в 1940-е годы.

Экс-генсек НАТО рассказал, как бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассмеялась, когда услышала требование лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа повысить военные расходы до 2% ВВП.