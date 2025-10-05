Президент США Дональд Трамп едва не стал причиной распада НАТО во время закрытой встречи в 2018 году. Об этом случае упомянул в книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны» бывший генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

На закрытом саммите в 2018 году Трамп раскритиковал союзников за малые расходы на содержание альянса. Он потребовал от европейцев увеличить оборонные ассигнования, и заявил, что Вашингтон отказывается защищать государства, которые не финансируют собственную безопасность.

Трамп также высказал претензии из-за строительства слишком дорогого и бесполезного нового здания штаб-квартиры НАТО, а под конец заявил, что «не имеет причин здесь оставаться».

«Я подумал, что это, наверное, та самая встреча, после которой НАТО развалится», — вспомнил Столтенберг.

По его словам, если бы Трамп тогда покинул саммит, «нам пришлось бы собирать осколки разрушенного альянса».

Европейцы в итоге согласились с увеличением национальных оборонных бюджетов до 2% ВВП.