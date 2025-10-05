Зеленский выступил за одностороннее прекращение огня в небе

Владимир Зеленский заявил, что «одностороннее прекращение огня» может стать путем к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РБК.

Зеленский считает, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно «может открыть путь настоящей дипломатии». При этом он призвал США и Европу усилить давление на Россию оказать Киеву «большую защиту, более быструю реализацию всех оборонных договоренностей».

В августе Зеленский говорил о поддержке только полного перемирия. Власти России считают, что киевский режим не заинтересован в урегулировании конфликта.

