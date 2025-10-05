Вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен может обернуться для ЕС катастрофой. Так считает Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, сообщает «Газета.Ru».

Политолог отметил, что Урсула фон дер Ляйен все менее популярна даже среди центристских партий. Однако сомнительно, что на днях ей объявят вотум недоверия. Сейчас Европарламент занят вопросами финансовой консолидации ЕС и отправки американского оружия на Украину. Пока элитам не выгодно менять фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен обвинили в пиаре на «стене дронов»

«Кроме того, если фон дер Ляйен объявят вотум недоверия, то это может вызвать излишнее возбуждение со стороны граждан стран ЕС, которые пойдут дальше и осудят не только ее одну, а всю политику Евросоюза», — пояснил политолог.

На следующей неделе (9 октября) Европарламент будет голосовать по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Соответствующие запросы поступили от фракций «Патриоты за Европу» и «Левые».