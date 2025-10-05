Назван лидер в рейтинге стран-алкоголиков

Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) провели исследования и ужаснулись: каждый 13-й случай (7,7%) смерти в стране связан с алкоголем.

При этом, если в 2019 году Молдова занимала третье место в Европе по уровню потребления алкоголя, то сегодня страна опустилась на 10-ю позицию. То есть общий показатель потребления алкоголя в мире растет. В среднем, уровень потребления алкоголя в Молдавии составляет 11,1 литра на человека старше 15 лет в год.

Особо тревожная ситуация с подростками: по данным исследования HBSC Moldova 2022, каждый третий подросток от 11 до 17 лет хотя бы раз пробовал алкоголь, а 11% мальчиков и 7% девочек признались, что напивались «вдрызг». А вот среди взрослых доля чрезмерного употребления алкоголя снизилась: согласно исследованию STEPS, доля людей, которые выпивали шесть и более доз алкоголя за один раз, снизилась с 19,9% в 2013 году до 13,8% в 2021-м.