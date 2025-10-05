Премьер Грузии заявил о попытке устроить «майдан» в Тбилиси

Грузинские «наци» (обобщенное наименование оппозиции по названию партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили) в пятый раз за 4 года попытались устроить майдан в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет ТАСС.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошла масштабная акция оппозиции. Демонстранты предприняли попытку прорваться в дворец президента республики, бросали камни и пиротехнику в полицейских. Пострадал 21 страж порядка.

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить «майдан» в нашей стране. В течение четырех лет «наци» уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить «майдан», — отметил Кобахидзе.

Премьер выразил благодарность силовикам, которые «на высочайшем уровне, по высочайшим стандартам провели ювелирную спецоперацию» по предотвращению попытки свержения власти.

Ранее Кобахидзе сообщил, что беспорядки в Тбилиси были инициированы иностранными спецслужбами. Он добавил, что Грузия не позволит внешним силам вмешиваться во внутренние дела и пытаться сменить власть.

Глава кабмина подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране получат жесткий ответ со стороны властей.