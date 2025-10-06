Зурабишвили готовилась войти в дворец президента в случае успеха путчистов

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом.
Об этом заявил в интервью телеканалу "Рустави-2" премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка [оперного певца и политика Пааты] Бурчуладзе, [бывшего генпрокурора Грузии Муртаза] Зоделавы и их друзей (обвиняются в планировании насильственной смены конституционного строя - прим. ТАСС) оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась", - сказал глава правительства.