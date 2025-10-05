Премьер Грузии: попытка устроить майдан провалилась

Очередная попытка грузинской оппозиции устроить майдан в республике провалилась.

Об этом сказал премьер Ираклий Кобахидзе, передаёт Sputnik Грузия.

«Попытка свержения власти также провалилась... Мы наблюдаем уже пятую попытку организовать в стране нацмайдан», — указал политик.

Ранее грузинский президент Михаил Кавелашвили заявил, что смена власти в республике произойдёт лишь демократическим путём через выборы.

Грузинская полиция провела задержание пятерых организаторов акции протеста в Тбилиси, которые призывали к смене власти в стране.