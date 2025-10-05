Северная Корея пригрозила США «военно-техническими мерами», если Вашингтон продолжит наращивать силы в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ТАСС.

«Если США... продолжат опасное наращивание вооруженных сил, то такое развитие ситуации толкнет нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил», — сказал он на открытии выставки вооружений «Развитие обороны государства - 2025».

США, как считает Ким Чен Ын, наращивают военное присутствие в Южной Корее, чтобы упростить «нанесение превентивного удара по противнику в случае необходимости».

1 октября японское агентство Yonhap сообщило, что американский президент Дональд Трамп готов к переговорам с северокорейским лидером.

В Вашингтоне заявили, что Трамп не требует выполнения каких-либо предварительных условий для возможного диалога. Южнокорейские чиновники не исключили, что встреча может состояться во время саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что КНДР почти разработала МБР.