Глава Пентагона скандально уволил начальника штаба ВМС США

Пит Хегсет увольняет начальника штаба ВМС США. Джон Харрисон, назначенный в январе на эту должность, сыграл ключевую роль в масштабных изменениях в политике и бюджетном управлении военного ведомства Соединенных Штатов.

Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу внезапно уволил начальника штаба военно-морского флота, уволив помощника, который сыграл ключевую роль в усилиях администрации Трампа по преобразованию Пентагона, пишет The Guardian.

Джон Харрисон, который был назначен на должность в январе, сыграл ключевую роль в масштабных изменениях, внесенных в политику и бюджетное управление военно-морского флота. Вместе с Джоном Феланом, мегадонором Трампа, который был утвержден на посту министра военно-морского флота в марте, Харрисон, как сообщается, стремился ограничить влияние заместителя министра военно-морского флота, который, как правило, играет ключевую роль в управлении бюджетом этого военного ведомства.

Пентагон подтвердил уход Харрисона в заявлении для издания Politico, которое первой сообщило об этом.

“Он больше не будет занимать должность начальника штаба министра военно-морского флота”, - говорится в сообщении. “Мы благодарны ему за службу в Министерстве”.

Увольнение Харрисона произошло через несколько дней после того, как Хун Цао, бывший военно-морской офицер, который в прошлом году баллотировался в Сенат от республиканской партии, был утвержден на посту заместителя министра ВМС, отмечает The Guardian.

Ранее Politico сообщало, что Харрисон и Фелан, которые до назначения на эту должность не имели военного опыта, переназначили нескольких высокопоставленных помощников, которые должны были помочь Цао приспособиться к своей роли. По данным Politico, этот шаг был направлен на то, чтобы уменьшить влияние роли заместителя госсекретаря.

Уход Харрисона произошел после нескольких месяцев воцарившегося при Хегсете хаосе в Пентагоне, комментирует The Guardian.

В мае он приказал военным сократить 20% своих четырехзвездочных генералов и адмиралов, в то время как Хегсет и Трамп уволили более полудюжины высших генералов с января. Они также уволили двух единственных женщин, которые служили в качестве четырехзвездочных офицеров. В феврале Хегсет также уволил генерала ВВС К.К. Брауна-младшего, председателя объединенного комитета начальников штабов и второго чернокожего мужчину, занимавшего эту должность.

В необычной речи перед высшими военными чиновниками на этой неделе Хегсет выступил против принципов многообразия и инклюзивности и заявил, что министерство обороны ранее стало “департаментом просвещения”. Многие ветераны бурно отреагировали на выступление Хегсета, который до назначения на пост министра обороны был ведущим на телеканале Fox News.