Трамп хотел приурочить урегулирование в Газе к оглашению Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп хотел приурочить урегулирование войны в секторе Газа ко второй годовщине атаки боевиков ХАМАС на Израиль и к оглашению лауреата Нобелевской премии мира. Об этом пишет газета Financial Times, передает РИА Новости.
30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта из 20 пунктов, включающих прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.
На текущей неделе будет завершен первый этап мирного плана, сообщил президент США.