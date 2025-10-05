МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие после недавних ударов ракет и дронов по территории республики.

«Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия…», — подчеркнул министр.

Он призвал международное сообщество к решительным действиям в поддержку Киева.

На Украине попросили признать войну России и НАТО

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по Украине с применением сотен дронов и ракет.

Основной целью стала западная часть страны, во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. По предварительной информации, была атакована Бурштинская теплоэлектростанция (ТЭС). Часть Львова осталась без света в результате атаки. В подконтрольной Киеву части Запорожской области без света остались более 73 тысяч человек.