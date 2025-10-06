Фон дер Ляйен просит оставить ей власть для "спасения миропорядка от России"

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится под угрозой с восточного фланга. Она добавила, что ЕС следует готовиться к борьбе, пишет РИА Новости.

По данным агентства, депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в понедельник, 6 октября, проводят дебаты сразу по двум запросам о вынесении вотума недоверия ЕК и ее главе фон дер Ляйен.

«Мы находимся под угрозой с восточного фланга. Международный порядок находится под угрозой и рушится быстрее, чем мы думали и ожидали. Мы переживаем период большой неопределенности», — отметила глава ЕК.

Чиновница заметила, что Европе необходимо подготовиться к битве и объединиться, чтобы выиграть эту битву.

По ее мнению, инициатива по выдвижению вотума недоверия против нее — «ловушка российской власти».

«Сеять расколы, распространять дезинформацию, создавать козла отпущения — все это для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность [на фоне раскола]. Это ловушка, и мы просто не можем в нее попасть», — разъяснила фон дер Ляйен.

Также глава ЕК призвала евродепутатов внимательно прослушать речь президента России Владимира Путина на «Валдае», обратить внимание на его высказывания о Европе и о причинах конфликта на Украине.