РИА Новости: украинские власти довели жителей Одессы до нищеты

Газета.Ru

Жительница Одессы рассказала, руководство Украины довело население города до нищеты. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Украинские власти довели жителей Одессы до нищеты
© Газета.Ru
"Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чем. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое 2-3 тысячи, если это 50-60 евро?" — задалась вопросом собеседница агентства.

Женщина добавила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках. Она добавила, что на получаемые деньги гражданам остается только выживать на низкие пенсии. Недавно глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на зарплаты военным уже с 1 ноября.

В сентябре Пидласа также сообщала, что Украине может не хватить средств на поддержание ВСУ в 2025 году. 23 сентября агентство Bloomberg писало о том, что Международный валютный фонд (МВФ) убедил Киев увеличить прогноз нужного Украине внешнего финансирования до конца 2027 года до $65 млрд.