Мерц обвинил Россию в инцидентах с беспилотниками

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы причастности к организации большинства инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в европейском воздушном пространстве. Об этом сообщает Zeit.

Глава немецкого правительства отметил, что растущее число инцидентов с беспилотниками представляет собой «серьезную угрозу безопасности». По его словам, есть подозрения, что за большинством этих полетов БПЛА «стоит Россия».

«Угроза исходит от тех, кто хочет нас проверить», — добавил канцлер.

Ранее Мерц заявил, что замеченные в воздушном пространстве Германии беспилотники были разведывательными и не несли на себе вооружение. Он уточнил, что это попытки шпионажа, чтобы запугать население.