Отопительный сезон на Украине в этом году будет сложнее предыдущего, возможны отключения газа. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире украинского канала "Новости.Live".

"Можно говорить и про "Нафтогаз" [компания] продолжает искать возможность закупки газа на заграничных рынках и берет кредиты. И продолжает импортировать газ", — отметил он.

Эксперт отметил, что ситуация с собственной добычей газа критическая: потеряно уже 40-45% газа. До этого сообщалось, что азербайджанский газ перестал поступать на Украину. За 10 дней сентября в страну поступило 236 млн куб. м, что примерно соответствует уровню августа.

Однако с начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который ранее называли "азербайджанским" со ссылкой на договоренности о поставках с Азербайджаном, говорится в сообщении. В свою очередь финансист Игорь Юшков отметил, что несмотря на публичную агрессивную риторику и бесконечные призывы к санкциям в отношении российских энергоносителей, Украина по-прежнему критически зависит от газа России.