Введенные Соединенными Штатами тарифные ограничения на ввоз бразильской говядины и кофе спровоцировали парадоксальную ситуацию: латиноамериканские государства наращивают экспорт этой продукции в США, но вынуждены закупать аналогичные товары для себя на бразильском рынке. Такую оценку представил руководитель московского представительства Бразильского агентства по стимулированию экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку.

© Московский Комсомолец

«Американские власти установили 50-процентную пошлину на мясную продукцию из Бразилии, являющейся ведущим мировым поставщиком. Это открывает возможности для других стран, например Мексики. Однако мексиканцы теперь вынуждены закупать мясо для собственного потребления», цитирует эксперта РИА Новости.

Схожую картину специалист наблюдает на кофейном рынке, где такие государства как Колумбия и Коста-Рика также приобретают кофе у Бразилии. Создавшаяся конъюнктура ведет к удорожанию продукции для американских потребителей.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва публично осудил вмешательство американской стороны во внутренние дела государства. Политик особо подчеркнул, что страна обладает устойчивой и самостоятельной системой государственного управления, где все институты власти функционируют слаженно и автономно.