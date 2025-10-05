В Турции допустили скорый прогресс на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT Haber.

Фидан рассказал, что Турция продолжила переговоры с Россией, Украиной и США после российско-американского саммита на Аляске и встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и евролидеров в Вашингтоне.

По мнению министра, ситуация на Украине будет определяться обстоятельствами в районе Донецка. «У обеих сторон есть свои аргументы, и их необходимо свести к общему знаменателю», — отметил он.

Ранее президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Трампа, Эрдоган способен повлиять на украинский кризис.