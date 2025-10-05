Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких обстоятельствах возможно прекращение огня в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети Х.
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе и объяснил, что оно возможно, если ХАМАС согласится на условия США.
«Когда ХАМАС подтвердит [согласие на линию отвода сил Израиля], прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными», — подчеркнул американский лидер.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о разоружении ХАМАС. «Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны», — отметил он.