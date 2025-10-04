Участники беспорядков в Тбилиси продолжают устраивать пожары на улицах

Сторонники грузинской оппозиции, участвующие в беспорядках в Тбилиси, продолжают устраивать пожары на улицах столицы республики.

Об этом пишет Telegram-канал RT.

Оппозиция угрожает продолжать митинги ночью и утром.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в организации протестов была замешана иностранная агентура.

На сегодняшнем протесте в Тбилиси сторонники оппозиции пытались штурмовать президентский дворец и закидывали полицию камнями. Пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Кобахидзе назвал уголовным преступлением митинг у президентского дворца в Тбилиси.