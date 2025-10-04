Трамп раскрыл детали переговоров об урегулировании в секторе Газа

Израиль согласился на линию отвода сил, обозначенную США. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, в настоящий момент необходимо подтверждение палестинского движения ХАМАС.

Трамп добавил, что если ХАМАС согласится на предложенную США линию отвода сил Израиля, прекращение огня вступит в силу, а также начнется обмен заключенными и заложниками.

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.