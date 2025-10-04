Армия обороны Израиля не прекращает боевые действия и не уходит из Газы

Ynet: ЦАХАЛ остается в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уменьшает интенсивность боевых действий в секторе Газа, но не прекращает их и не уходит из анклава. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его словам, никто не отходит из сектора прямо сейчас.

«Мы находимся на первой стадии этого плана (президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. — «Газета.Ru»). ЦАХАЛ остается в Газе, и отвод войск будет только до «желтой линии» (рубеж на территории сектора Газа, куда отойдут ВС Израиля во время освобождения заложников. — «Газета.Ru») и окрестностей города Газа во время фазы освобождения заложников», — пояснил источник.

Накануне в палестинском радикальном движении ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».