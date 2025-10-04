В Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue ответила на вопрос о присутствии российских пограничников.

Она указала, что соглашение между Ереваном и Баку не касается вопроса о патрулировании армяно-иранской границы.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

В Армении назвали условие вывода российских пограничников

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.