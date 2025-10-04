Санду поддержала беспорядки в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду в соцсети X поддержала беспорядки в Грузии.

«Мои мысли с грузинским народом, который защищает свою свободу и европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне», — написала она.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в организации протестов была замешана иностранная агентура.

На сегодняшнем протесте в Тбилиси сторонники оппозиции пытались штурмовать президентский дворец и закидывали полицию камнями. Пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Премьер Грузии назвал виновных в беспорядках в Тбилиси

Кобахидзе назвал уголовным преступлением митинг у президентского дворца в Тбилиси.