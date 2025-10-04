«Все готовятся к войне»: Вучич выступил с леденящим душу заявлением

Президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением, заявив в эфире сербского телеканала РТВ 1, что мир находится на пороге большого конфликта, и все стороны уже ведут к нему серьезную подготовку.

Отвечая на вопросы журналистов, сербский лидер дал мрачный прогноз текущей международной обстановке.

«Это означает, что все готовятся к конфликтам. Буду совершенно откровенен. Все готовятся к войне», — заявил Вучич.

При этом он четко обозначил позицию своей страны, которая, по его словам, пытается избежать втягивания в грядущее столкновение.

«Это лишь вопрос, к какой стороне кто принадлежит. А мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать конфликтов», — подчеркнул президент.

Президент Сербии высказался о сотрудничестве с РФ

По мнению Вучича, диалог между странами зашел в тупик, и никто больше не готов слушать аргументы друг друга, что и толкает мир к катастрофе.