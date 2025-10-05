Появление у Японии десантных кораблей, функционально приближенных к авианосцам, вкупе с наличием американских F‑35 и испытаниями Type 88 превращает Курильские острова в потенциальную точку напряженности, где Токио могло бы попытаться провернуть тактическую операцию. Об этом сообщили журналисты китайского издания Baijiahao.

«Хотя японские силы самообороны относительно невелики, у них на вооружении есть техника мирового класса», – заявили обозреватели из КНР, передает АБН24.

Согласно «Глобальному индексу огневой мощи» (Global Firepower Index), вооруженные силы Японии занимают восьмое место в мировом рейтинге. В последние несколько лет Токио активно инвестирует в расширение своего военного потенциала, что, по мнению аналитиков, может быть сигналом о подготовке к серьезным шагам.

В частности, японский военно-морской флот располагает достаточно сильными возможностями, включая крупные десантные корабли, которые по своим функциям и особенностям конструкции близки к полноценным авианосцам. Кроме того, страна имеет на вооружении передовые американские истребители F-35, а недавно Токио успешно провел пуск ракеты малой дальности класса Type 88. Журналисты КНР обратили внимание, что на фоне сосредоточенности России на своих западных границах у японского руководства может возникнуть обманчивая идея о возможности внезапной высадки десанта на Курильские острова.

Также не исключается попытка Токио заручиться поддержкой своих союзников из США, если не военной, то политической.

«Ядерная мощь России и стратегическая глубина ее территории позволят сдерживать любого противника», – уверены китайские журналисты.

Эксперты полагают, что даже если Токио решительно попытается развязать конфликт с Россией и высадится на острова, американские союзники не смогут спасти Японию от гнева российского президента Владимира Путина. По их оценкам, любое тактическое преимущество, достигнутое благодаря возможностям флота и фактору внезапности, будет крайне недолгим.

Как только в Москве оценят обстановку, в ход пойдут ракеты из весьма обширного российского арсенала, что будет иметь фатальные последствия для Токио. Напомним, что предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова по реформе Совбеза ООН ставит крест на надеждах Японии получить там постоянное членство.