Стало известно число пострадавших во время беспорядков в Грузии полицейских

Во время беспорядков в столице Грузии пострадали 14 сотрудников полиции.

Об этом сообщил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе, передает ТАСС.

«На данном этапе пострадали 14 сотрудников министерства внутренних дел», — рассказал заместитель руководителя ведомства.

По его словам, ранения полицейские получили из-за попадания различных предметов, которые бросали в них протестующие.

Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующая в стране иностранная агентура будет полностью нейтрализована. По его словам, происходящее в Тбилиси на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением.