Тайный звонок: Трамп раскрыл неожиданного союзника в переговорах с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп раскрыл неожиданную деталь прорыва в переговорах по сделке в Газе, заявив, что ключевую роль в давлении на ХАМАС сыграл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В эксклюзивном интервью изданию Axios Трамп, сообщивший, что стороны «близки» к заключению мира, высоко оценил вклад турецкого лидера.

«Эрдоган очень помог. Он крутой парень, но он мой друг, и он был великолепен», — заявил Трамп.

За кулисами этой похвалы, как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, стоит прямой разговор между двумя президентами. В пятницу, перед тем как ХАМАС должен был дать свой ответ, Трамп позвонил Эрдогану и попросил его убедиться, что ответ не будет отрицательным.

«Президент Трамп сказал Эрдогану: "Я много для тебя сделал, и теперь ты мне нужен"», — рассказал источник.

Это заявление прозвучало на фоне того, что Израиль по призыву Трампа остановил свою наступательную операцию, чтобы дать шанс сделке по освобождению заложников. Сам Трамп уверен, что ему удастся довести дело до конца.

В своем фирменном стиле он описал и разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который, по слухам, имел некоторые сомнения.

«Я сказал: "Биби, это твой шанс на победу"», — рассказал Трамп. — «Он должен был согласиться. У него нет выбора. Со мной ты должен соглашаться».

Главной своей целью в этом процессе Трамп назвал восстановление международного авторитета Израиля, который, по его мнению, сильно пострадал за два года войны.