Орбан оценил победу Бабиша на выборах в Чехии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой на парламентских выборах в Чехии оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан") и его лидера Андрея Бабиша.

"Истина восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг вперед для Чехии и хорошая новость Европы. Поздравляю, Андрей!" - написал глава венгерского правительства в Х.

Орбан вместе с Бабишем являются основателями правоконсервативной партийной коалиции "Патриоты Европы", ведущей борьбу с либерально-демократическими партиями в странах Евросоюза и создавшей одноименную фракцию в Европарламенте.

Стало известно, какая партия выигрывает выборы в Чехии

По сообщениям из Праги, движение ANO во главе с Бабишем победило на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, набрав более 35% голосов избирателей. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил его с победой.