Премьер Грузии прокомментировал беспорядки у президентского дворца

Участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"То, что мы видели на улице Атонели [где находится президентский дворец] - это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности", - сказал Кобахидзе.

Иностранная агентура в Грузии, которая устроила беспорядки, будет полностью нейтрализована, отметил премьер-министр.

Полицейские пострадали во время протестов у президентского дворца в Тбилиси