Израиль и ХАМАС начнут переговоры в Каире

Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС обсудят условия обмена удерживаемых лиц. Переговоры пройдут в столице Египта. Об этом заявили источники египетского телеканала Al Qahera News.

Источники подтвердили, что завтра в Египте начнутся «непрямые встречи между израильской и палестинской делегациями». Они обсудят подготовку условий для обмена.

«Высокопоставленный источник в органах безопасности Египта сообщил, что делегации Израиля и ХАМАСа начнут переговоры в Каире завтра и послезавтра, чтобы обсудить условия на местах для обмена всеми задержанными и заключенными в соответствии с предложением Дональда Трампа», — сообщает телеканал.

Источник добавил, что в настоящее время ведется «подготовка к инклюзивному палестинскому диалогу для обсуждения будущего сектора Газа».

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о своем согласии освободить всех израильтян в секторе Газа в соответствии с формулой обмена президента США Дональда.