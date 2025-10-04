Полицейские пострадали во время протестов у президентского дворца в Тбилиси

В ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Имеди».

По информации телеканала, точное количество пострадавших и состояние их здоровья в настоящий момент не уточняется. Акции протеста продолжаются у резиденции главы государства.

Ранее сообщалось, что грузинский спецназ применил водомет против митингующих, пробивших железные ограждения у президентского дворца.

В Грузии проходят выборы, оппозиция в этот день пообещала устроить «мирную революцию».