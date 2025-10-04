Стало известно, какая партия выигрывает выборы в Чехии

Оппозиционная партия ANO миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует на всеобщих выборах в Чехии 4 октября после подсчета более 80% голосов, получив поддержку 36,5% избирателей, сообщает AFP.

© Российская Газета

Оппозиция агитирует за предоставление социальной помощи населению и прекращение военной помощи Украине.

Партия SPOLU ("Вместе") уходящего премьер-министра Петра Фиалы заняла второе место с результатом 22,32%. Это предоставляет ей возможность занять 50 парламентских мест.

В общей сложности шесть партий претендовали на попадание в парламент. Явка на выборы составила 68,61%, говорится в сообщении чешского TV.

В Европейском парламенте АNО входит в правый блок "Патриоты за Европу", который сам Бабиш основал вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.