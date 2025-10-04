В Индии раскрыли, какие сигналы Путин послал Западу на «Валдае»

Президент России Владимир Путин послал Западу важные сигналы во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пишет индийское издание Firstpost.

Глава государства 2 октября в ходе заседания клуба затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с КНР, Индией и США, украинский кризис, ситуацию на СВО, внутреннюю политику России.

«Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом», — отметил автор статьи.

Обозреватель напомнил, что клуб «Валдай» уже давно стал одной из важнейших площадок Кремля для обозначения своей политики.

По его словам, в выступлении Путин подчеркнул, что Россия не изолирована, а является частью формирующегося многополярного порядка, предупредил, что эскалация возможна, но принять она может различные формы.

Речь была построена на простой, но убедительной метафоре: «Против лома нет приема, если нет другого лома», констатировал автор статьи.

На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе

Путин пояснил, в частности, что в конфликте на Украине Россия является не агрессором, а воином, защитником, вынужденным брать в руки свой собственный лом, чтобы противостоять ударам Запада, уточнил обозреватель.