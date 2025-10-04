Зеленский ввел новые санкции против России и обратился к Западу

Владимир Зеленский объявил в своем Телеграм-канале, что ввел в действие нескольких новых пакетов санкций, направленных против ключевых секторов российской экономики и оборонной промышленности. Об этом он сообщил в своем официальном Телеграм-канале.

Зеленский отметил, что санкции введены против ряда российских предпринимателей, предприятий российской военной промышленности, в частности производителей беспилотников и комплектующих, а также компаний и физических лиц, связанных с российским нефтяным сектором.

Зеленский подчеркнул, что это часть комплексной политики давления на Россию, которая будет координироваться с западными партнерами. Он заявил, что ожидает синхронизации этих шагов, а также принятия нового, 19-го пакета санкций от Евросоюза и аналогичных действий со стороны США.

Он также обратился к мировым лидерам, заявив, что у Европы, Америки, G7 и G20 "есть сила", чтобы продолжать борьбу с Россией.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что с Москвой нельзя разговаривать языком ультиматумов. Кроме этого он подчеркивал, что российская экономика уже давно находится под санкционным давлением и смогла адаптироваться.