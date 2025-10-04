Взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в Сомали

В столице Сомали Могадишо произошел мощный взрыв, после которого началась перестрелка у тюрьмы, расположенной рядом с президентским дворцом. Об этом сообщает сомалийское издание Garowe.

По данным издания, атака направлена на охраняемое учреждение, которым управляет агентство национальной разведки страны. В публикации подчеркивается, что инцидент представляет собой «крупное нападение».

Инцидент вызывает особую тревогу в связи с близостью тюрьмы к резиденции главы государства. Информация о возможных жертвах и подробностях происшествия пока не поступала.