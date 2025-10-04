Столтенберг обвинил Трампа в шантаже стран НАТО

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение ключевые принципы Североатлантического альянса, шантажировал членов организации, рассказал в статье для The Guardian экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, резкие высказывания Трампа о НАТО беспокоили его. В связи с этим, он без особой радости встретил известие о победе политика на выборах в США в 2017 году.

«Американский народ избрал Трампа, и мы должны уважать это. Я хотел, чтобы НАТО установила с ним хорошие рабочие отношения как можно скорее, чтобы заставить его и его администрацию более позитивно относиться к Североатлантическому альянсу», — отметил Столтенберг.

В связи с этим, заметил экс-глава организации, на заседаниях НАТО были установлены жесткие правила: никаких негативных реакций на слова и твиты Трампа, никакого смеха над видео с ним, никаких шуток над любовью политика к гольфу.

Бывший глава НАТО заметил, что в первые месяцы ситуация развивалась вопреки прогнозам — Трамп проводил спокойную политику по отношению к НАТО.

Вместе с тем, однажды в ходе телефонных переговоров американский лидер заявил, что Соединенные Штаты тратят на оборону 4% ВВП и покрывают 80-90% расходов НАТО.

«И мы больше не будем этого делать. Мы будем платить столько же, сколько платит Германия [1%]», — процитировал Столтенберг Трампа.

В конце разговора, заметил экс-генсек, президент явственно дал понять: «Послушайте, если мы уйдем, то уйдем. Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. Нам НАТО не нужно».

Столтенберг: Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией

Через 12 дней, 12 июля 2018 года, Трамп в ходе саммита признал важную роль альянса, но добавил, что для Европы НАТО важнее, намного важнее, чем для США, напомнил Столтенберг.

Кроме того, президент США раскритиковал экономическую политику ЕС, проблему миграции, недостаточные выплаты в бюджет НАТО стран-членов альянса, пояснил экс-генсек.