Европа в целом находится в крайне плачевном состоянии из-за вымышленной угрозы со стороны России, рассказал в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Молодой политик осудил тревогу европейских лидеров, отметив, что причины для нападения России на ЕС «совершенно непонятны».

«Это реальный психоз», — подчеркнул Мема.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что атмосфера на очередном заседании клуба «Валдай» в Сочи кардинально отличалась от обстановки на саммите Евросоюза в Копенгагене, где вместо уверенности «чувствовались гнев и страх».

В Финляндии выступили с призывом после слов Рютте о России

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе выступления был как всегда уверенным в себе и остроумным. Явственно чувствовалось, добавил он, что глава государства осознает: «ситуация все больше складывается в его пользу».