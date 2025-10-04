В Финляндии осудили психоз европейских лидеров из-за «российской угрозы»
Европа в целом находится в крайне плачевном состоянии из-за вымышленной угрозы со стороны России, рассказал в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Молодой политик осудил тревогу европейских лидеров, отметив, что причины для нападения России на ЕС «совершенно непонятны».
«Это реальный психоз», — подчеркнул Мема.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что атмосфера на очередном заседании клуба «Валдай» в Сочи кардинально отличалась от обстановки на саммите Евросоюза в Копенгагене, где вместо уверенности «чувствовались гнев и страх».
По его словам, президент России Владимир Путин в ходе выступления был как всегда уверенным в себе и остроумным. Явственно чувствовалось, добавил он, что глава государства осознает: «ситуация все больше складывается в его пользу».