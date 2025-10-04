В Риме вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II

В Риме неизвестные разрисовали статую папы Иоанна Павла II, установленную у центрального вокзала «Термини». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

На скульптуре понтифика, изображенного с распахнутыми одеждами, появилось изображение серпа и молота, а также были нанесены оскорбительные надписи, включая слово «фашист».

Акт вандализма был замечен после манифестации в поддержку Палестины.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила акт вандализма, назвав действия правонарушителей «недостойным поступком».

«Они утверждают, что выходят на улицы ради мира, но затем оскорбляют память человека, который был истинным защитником и строителем мира», — приводит ее слова пресс-служба правительства.

В ночь на 29 сентября вандалы закрасили краской бюст советского космонавта Юрия Гагарина в хорватском городе Пула, а также написали на монументе проукраинский лозунг. Посольство РФ в Хорватии назвало данный инцидент «печальным следствием «украинизации» Европы».