Премьер Грузии раскрыл результаты выборов в стране

Уверенную победу с результатом более 70% во всех муниципалитетах одерживают представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси, и других крупных городах регистрируется результат выше 70% в пользу "Грузинской мечты".

Напомним, в Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Избираются мэры пяти городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутаты 64 городских собраний.

На роль столичного градоначальника правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" уже в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" остановились на едином кандидате в мэры столицы, бывшем депутате Ираклии Купрадзе, сообщает ТАСС.